التعليم تكافىء الملتزمين بالدراسة الالكترونية،،تعرف على التفاصيل

2020/04/13 | 19:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن منح درجات اضافية لدرجات السعي السنوي كمكافئة تضاف للطلبة الملتزمين بالدراسة عبر المنصات الإلكترونية .وقال مدير علاقات وإعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدنان العربي ، في تصريحات صحفية، تابعتها “يس عراق”، إن “الوزارة في إطار تشجيع التعليم الإلكتروني قررت منح بعض […]

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