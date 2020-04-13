وزارة الاتصالات تفتتح مشروع تطوير الشركة العامة للبريد والتوفير

2020/04/13 | 19:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افتتح وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، مشروع تطوير الشركة العامة للبريد والتوفير.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”تحت شعار (( واصلك )) وباشراف مباشر من وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي افتتح مشروع تطوير الشركة العامة للبريد والتوفير الذي يعتبر خطوة مهمة من خطوات تقديم افضل الخدمات البريدية للمواطن العراقي […]

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