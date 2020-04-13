2020/04/13 | 19:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

#عاجل: إيطاليا تسجل 566 وفاة بفيروس كورونا ومجموع الوفيات يرتفع إ

اخبار مباشرة

#عاجل: إيطاليا تسجل 566 وفاة بفيروس كورونا ومجموع الوفيات يرتفع إلى 20465

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: إيطاليا تسجل 566 وفاة بفيروس كورونا ومجموع الوفيات يرتفع إلى 20465) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: إيطاليا تسجل 566 وفاة بفيروس كورونا ومجموع الوفيات يرتفع إلى 20465) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).