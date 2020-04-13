2020/04/13 | 19:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث المجلس الوزاري للاقتصاد برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين يوم الاثنين صرف منحة المتظررين من حظر التجوال.

وقال بيان صادر عن المالية ورد لشفق نيوز، إن المجلس اتخذ عدة قرارات تخص الواقع الزراعي للبلد ومنها تصدير محصول الشعير أو استخدامه للأغراض المحلية لدعم مربي الثروة الحيوانية من اجل دعم شريحة المزارعين والمربين.

كما اتخذ المجلس قرارات بشأن مشروع مجمع بسماية من أجل وضع الحلول الناجحة لإكمال المشروع لاهميته في توفير وحدات سكنية للمواطنين.

من جانب آخر، تابع المجلس الوزاري آلية تقديم المنحة المالية للمواطنين الذين تضرروا جراء منع التجوال من أصحاب الدخل المحدود.

كما وتدارس المجلس الآليات والحلول اللازمة بشأن انخفاض أسعار النفط والقرارات الأخيرة الصادرة من منظمة أوبك واثرها على الموازنة العامة للدوله للعام ٢٠٢٠.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق قد أعلنت، السبت، إطلاق منحة العوائل المستحقة للدعم الحكومي جراء وباء كورونا وحظر التجوال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزاري يتابع آلية صرف منحة المتضررين من الحظر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزاري يتابع آلية صرف منحة المتضررين من الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).