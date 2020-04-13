2020/04/13 | 19:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت دائرة صحة ميسان، مساء اليوم الاثنين، بأنها سجلت إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعدما أعلنت قبل يومين "خلو" المحافظة من الفيروس.وقالت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الإصابة الجديدة جرى اكتشافها من بين 15 نموذجاً مختبرياً تم إرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد، بينما كانت بقية التحاليل سالبة أي غير مصابة بالفيروس".وبينت أن "الإصابة كانت لامرأة بعمر 59 عاماً، في حي الرسالة بمدينة العمارة، من مركز المحافظة، تخضع للعزل الطبي في المستشفى وتحت عناية فريق طبي متخصص ووضعها الصحي مستقر".وأضافت "تم اتخاذ اللازم بخصوص ملامسيها، ويتم استضافتهم في دار الاستضافة الخاصة بدائرة صحة ميسان لمدة 14 يوما لمتابعتهم صحيا".وكان مدير صحة ميسان، علي العلاق، قد أعلن أمس الأول السبت، أن محافظة "خالية من أي إصابة بفيروس كورونا".

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