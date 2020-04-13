ذي قار تسجّل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتوضح تفاصيلهما

2020/04/13 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين ، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المحافظة.وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل إصابتين جديدتين في المحافظة”، مبينا ان “الحالتين المصابتين هما […]

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