الحمداني يشارك بتشييع جنازة الفنان الراحل كامل إبراهيم

2020/04/13 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد تقدم وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، اليوم الاثنين، حشود المشيعين لجنازة الفنان الراحل كامل إبراهيم، مع عائلة وأصدقاء الفقيد وحشد كبير من الفنانين انطلاقاً من دائرة السينما والمسرح وسط بغداد مساء اليوم الاثنين ١٣ نيسان ٢٠٢٠ ، قبل أن ينقل إلى مثواه الأخير.وكان الحمداني قد نعى الفنان المبدع […]

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