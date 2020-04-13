5 وفيات و18 إصابة جديدة بكورونا بين العراقيين في الخارج

2020/04/13 | 19:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الاثنين تسجيل خمس وفيات و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين العراقيين في الخارج خلال 24 ساعة المنصرمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان ورد لشفق نيوز، إنه تم "تسجيل 5 حالات وفاة، 4 منها في بريطانيا، وواحدة في السويد.



و 18 حالة إصابة، 10 منها في السويد، و 7 في بريطانيا، وواحدة في روسيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".

وأوضحت أن العدد الكلي للمصابين في عموم العالم (243) حالة موزعين كالآتي:

• الولايات المتحدة الأمريكية 40

• النرويج 37

• ألمانيا 24

• السويد 33

•بريطانيا 20

•كندا 16

• الأردن 15

• بلجيكا 11

• الدنمارك 10

• إيطاليا 7

• المملكة العربية السعودية 4

• فرنسا 6

• النمسا 5

• هولندا 5

• الامارات العربية 2

• لبنان 2

• فنلندا 1

• ماليزيا 1

• اسبانيا 1

• ايران 1

•روسيا 1

مجموع حالات الوفاة في عموم العالم (26) حالة موزعة كالآتي:

• بريطانيا 13

• السويد 4

• ألمانيا 3

•الولايات المتحدة الأمريكية 3

• هولندا 1

• بلجيكا 1

• الدنمارك 1

حالات الشفاء في عموم العالم (52) حالة موزعة كالآتي:

• بلجيكا 11

• السويد 9

• الأردن 9

•الولايات المتحدة الأمريكية 5

• بريطانيا 5

• النمسا 4

• كندا 4

• الدنمارك 2

• ايران 1

• السعودية 1

• اسبانيا 1

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