ترامب: أوبك وشركاؤها سيخفضون النفط 20 مليون برميل يوميا

2020/04/13 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، نيل كاشكاري، من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه ١٨ شهرا من الإغلاقات المتكررة، ما لم يتم التوصل لعلاج فعال أو لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال كاشكاري في حواره مع قناة CBS الأميركية الأحد، "نحن نبحث حول العالم، وكلما خففوا (الدول) الضوابط الاقتصادية، يبدأ الفيروس في الانتشار مجددا".

وأوضح كاشكاري أن الولايات المتحدة قد تشهد موجات مكررة من انتشار فيروس كورونا والتي يتبعها ضوابط وقيود من جانب الدولة، إلى أن يتم التوصل لعلاج أو لقاح.

وأضاف قوله: "أعتقد أن علينا التركيز على استراتيجية لمدة ١٨ شهرا، بخصوص نظامنا الصحي والاقتصادي".

يذكر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة قد قفز خلال الأسابيع القليلة الماضية، في الوقت الذي أمرت فيه الولايات والسلطات المحلية بإغلاق الأعمال لكبح انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وكان الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد قال الأحد في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد إعادة فتح جزئية في مايو، محذرا في نفس الوقت من عودة تفشي المرض في الخريف.

بدوره، حذر كاشكاري قائلا، "قد يكون أمامنا طريق طويل إلى أن نجد علاجا فعالا أو لقاح، ويصعب علي رؤية تعاف اقتصادي على شكل حرف V (متذبذب بين الركود والتعافي) تحت هذا السيناريو".

يذكر أن البنك المركزي الأميركي قد حاول التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، بإطلاق برنامج مكون من حزمة مساعدات مالية وصلت قيمته إلى 2.3 تريليون دولار، على هيئة قروض، فيما وصلت نسبة الفوائد إلى صفر تقريبا.

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