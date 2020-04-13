وزير العدل التركي يعلن وفاة ثلاثة سجاء بكورونا

2020/04/13 | 19:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعلن وزير العدل التركي وفاة ثلاثة سجناء أتراك جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق إعلانه بأولى الإصابات المؤكدة في صفوف المحكومين.

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