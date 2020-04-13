الصحة تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/13 | 19:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.

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