ذي قار تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتوضح تفاصيلهما

2020/04/13 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، الاثنين (13 نيسان 2020)، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل إصابتين جديدتين في المحافظة"، مبينا ان "الحالتين المصابتين هما ملامسين لاحد المرضى وهما من سكنة منطقة السايح في الناصرية ".

واضاف الجابري، أن "عدد المصابين في المحافظة ومنذ بداية ازمة الكورونا ولغاية اليوم بلغ 49 حالة اصابة موزعة على اثنين وفيات و13 حالة شفاء 34 حالة قيد العلاج".

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، وحالتي وفاة، إضافة الى 77 حالة شفاء من الفيروس .

وذكرت الصحة، في الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق اليوم، أن "مختبرات الصحة المختصة سجلت خلال (24) ساعة الماضية (2376) فحصا ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (37791) نموذج".

واضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (26) أصابة مؤكدة في عموم العراق، وزعت على مناطق، العاصمة في جانب الرصافة 3 حالات، وفي جانب الكرخ إصابة واحدة ومدينة الطب إصابة واحدة ايضا".

وتابع البيان، أما "محافظة النجف فقد سجلت اصابتين، ومحافظة واسط 3 اصابات، وميسان اصابة واحدة، والبصرة 6 اصابات وبابل اصابتين، فيما سجلت محافظة ذي قار اصابتين والديوانية 3 اصابات".

ولفت بيان الموقف الوبائي للصحة، إلى تسجيل "حالتي وفاة، حالة واحدة في بغداد بجانب الكرخ وحالة واحدة في مدينة الطب"، مبيناً أن "حالات الشفاء بلغت (77) حالة، ووزعت على مناطق، الرصافة في بغداد 25 حالة، والكرخ 3 حالات، ومحافظة النجف 14، والسليمانية 8، واربيل 11، وكربلاء 2، وحالة واحدة في كل من كركوك والبصرة وبابل، فيما سجلت ديالى حالتي وفاة وذي قار 9 حالات".

وبناءً على الموقف الوبائي لليوم الاثنين، بينت وزارة الصحة، أن "مجموع العدد الكلي للإصابات بلغ 1378 إصابة، ومجموع الوفيات 78، مقابل شفاء 717 حالة من المرض".

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي ، موعداً جديداً محتملاً لزوال خطر فيروس كورونا في العراق ، فيما شدد على ان خطره لم يعد يقتصر على الإصابة ونقل العدوى بل تنامى بعد ظهور مؤشرات سلبية جديدة في الصين وكوريا الجنوبية.

وقال عل

بغداد اليوم-بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بحكم الانخراط في مفاوضات أوبك+ لخفض إنتاج النفط، فمن المتوقع خفض الإنتاج بواقع 20 مليون برميل يوميا، وليس 10 ملايين التي يجري الحديث عنها بشكل عام.

وأعرب ترامب عن شكره لروسيا والسعودية على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتوضح تفاصيلهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ذي قار تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتوضح تفاصيلهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).