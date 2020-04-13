2020/04/13 | 20:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 566 حالة وفاة جديدة في ايطاليا خلال يوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 20:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 566 حالة وفاة جديدة في ايطاليا خلال يوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 566 حالة وفاة جديدة في ايطاليا خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).