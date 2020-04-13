أربيل تدعو لسرعة إنجاز التحقيق باغتصاب المرأة المعاقة بكركوك

2020/04/13 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت رئاسة الادعاء العام في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، الادعاء العام الاتحادي في بغداد باتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق مرتكبي جريمة اغتصاب المرأة الكوردية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت رئاسة الادعاء العام في الاقليم في بيان تلقت شفق نيوز نسخة منه، "ان جريمة الاغتصاب الجماعي للمرأة الكوردية في ناحية بردي (التون كوبري) التي هي من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من امراض نفسية من قبل ذئاب بشرية جريمة بشعة بكل المقاييس".

وطالبت، جهاز الادعاء العام في العراق الاتحادي ومجلس القضاء العراقي وكافة الجهات المسؤولة، بـ"اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقاء القبض على جميع المتهمين وسرعة انجاز التحقيق".

وعد ادعاء كوردستان واقعة الاغتصاب "جريمة تتوفر فيها كافة ظروف التشديد، كما نطالب بالتحقيق في كيفية تصوير هذه الجريمة ونشر مشاهدها والتي اثارت موجة من الغضب والاستنكار ومس لكرامة الانسان في كل مكان".

وجرى منذ ايام تداول مقطع مصور لشرطي يقوم باغتصاب امرأة كوردية معاقة عقلياً فيما يقوم عنصر يعتقد أنه من الحشد الشعبي بتصوير الواقعة على حاجز أمني في ناحية بردي بمحافظة كركوك.

وأثار الحادث استياء وغضباً واسعين في إقليم كوردستان.

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