كورونا يرجئ إعادة رفات عشرات ضحايا الأنفال لإقليم كوردستان

2020/04/13 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين ان تفشي وباء كورونا تسبب في ارجاء اعادة رفات 171 من ضحايا عمليات الانفال عثر عليها في 3 مقابر جماعية في تلة شيخية بصحراء السماوة، مشيرة الى انه تم فتح اول مقبرة منها وتم اخذ نماذج DNA منها، واكملت الاجراءات الطبية في الطب العدلي في بغداد.

واشار بيان للوزارة الى انه بعد عام 2003 استمرت محاولات البحث والعثور على ضحايا الانفال وتمكنت الوزارة من العثور على 60 مقبرة جماعية واعادة 3737 ضحية الى ارض كوردستان، مبينا انه تم مؤخرا العثور على 3 مقابر جماعية في تلة شيخية بصحراء السماوة وتم فتح اول مقبرة منها و رفع 171 ضحية ونقلهم الى معهد الطب العدلي في بغداد، و"تم اخذ نماذج DNA، وبعد اكمال الاجراءات الطبية في الطب العدلي واعلامنا من قبل هذه المؤسسة باشرت وزارتنا باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة هذه الرفات، لكن ومع الاسف لم نتمكن من القيام بذلك بسبب تفشي وباء كورونا".

واكد البيان بان الوزارة ستقوم باعادة الرفات و دفنهم اصوليا في مثواهم على ارض كوردستان حال انقضاء الازمة وعودة الامور الى مجراها الطبيعي.

ودعا البيان المجتمع الدولي و الهيئات الدولية استنادا الى الوثائق و قرار المحكمة تعريف هذا الملف على المستوى الدولي كابادة جماعية و التعامل معه كملف دولي.

وطالب البيان الحكومة العراقية الاتحادية و استنادا الى قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا و نص المادة 132 من الدستور العراقي الدائم و قرار رقم 26 لسنة 2018 الصادر من مجلس النواب العراقي تعويض ضحايا الانفال بشكل عادل و عدم المماطلة و تهميش هذا الملف.

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