بومبيو: نتطلَّع لعراق مزدهر ولحكومة تلبّي حاجات شعبها

2020/04/13 | 20:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، إن «#الولايات_المتحدة تتطلّع قُدُماً نحو تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة جائحة #كورونا، وتجاوز المحنة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة».“بومبيو” وفي بيانٍ له، شَدّدَ…

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