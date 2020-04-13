2020/04/13 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوناب_كمال تأسّس معهد نيجيريا للشّؤون الدّولية (NIIA) في 11 أكتوبر 1961، وبعد عشرة أعوام تحوّل إلى مُجمّع التفكير (Think Tank) الرئيسي في السياسة الخارجية النّيجيرية؛ وفي مؤتمر السياسة الخارجية وتنميةُ نيجيريا اقتصاديًا (الذي انعقد بين 30 يوليو وَ 1 أغسطس 2007) أشار البيان الختامي إلى وجودِ صلةٍ وثيقةٍ بين المتغيّرات الداخلية والخارجية في صنع السياسة الخارجية، والتي من شأْنِ تآزُرها أن تخدمَ المصلحة الوطن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحوار_المتمدن #بوناب_كمال - بوناب كمال - معهدُ نيجيريا للشّؤون الدّولية مُجمّعُ تفكيرٍ في السياسة الخارجية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الحوار_المتمدن #بوناب_كمال - بوناب كمال - معهدُ نيجيريا للشّؤون الدّولية مُجمّعُ تفكيرٍ في السياسة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).