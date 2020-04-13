2020/04/13 | 20:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي، اليوم الاثنين، عن ضبط مواد منتهية الصلاحية بحملة تفتيش استهدفت الاسواق والمحال التجارية غربي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” لجان الرقابة الصحية في دائرة صحة الانبار, نفذت حملة تفتيش على الرغم من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الانبار لـ” العهد نيوز”: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بحملة تفتيش على المحال التجارية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الانبار لـ” العهد نيوز”: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بحملة تفتيش على المحال التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).