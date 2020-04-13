بومبيو: مهمة الحكومة الجديدة وضع مصالح العراق بالمقام الاول

2020/04/13 | 20:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، ان مهمة الحكومة العراقية الجديدة تتمثل بوضع مصالح العراق في المقام الاول وتلبية حاجات الشعب العراقي.وقال بومبيو في بيان، حصلت "كلكامش برس" على نسخة منه "تتطلع الولايات المتحدة قُدُما نحو تشكيل حكومة عراقية جديدة قادرة على مواجهة وباء كورونا وتجاوز المحنة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وحصر السلاح بيد الدولة".وأضاف "يجب ان تتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة بوضع المصالح العراقية في المقام الاول وتلبية حاجات الشعب العراقي"، مردفاً "نرحب باجماع القادة السياسيين الشيعة والسنة والكرد على تشكيل الحكومة".وأشار إلى أن "الشعب العراقي يطالب بتحقيق اصلاح حقيقي وقادة جديرين بالثقة، وهذه المطالب تستحق الاستجابة لها من دون عنف او قمع".وشدد بومبيو "اننا نقف مع الشعب العراقي من أجل تحقيق هذا المسعى ونتطلع نحو عراق ذي سيادة ومزدهر وخال من الفساد والترهيب".

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