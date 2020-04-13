الصحة تعلن عن فحص 676 وافداً في مطار بغداد الدولي

2020/04/13 | 20:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن استقبال وفحص 676 وافداً في مطار بغداد الدولي، ضمن الرحلات الاستثنائية لاعادة العراقيين العالقين في الخارج.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "كوادرها اجرت فحصا لـ676 للوافدين الذين عادوا على متن اربع رحلات جوية اثنتان قادمة من مصر وواحدة من مدينة جدة السعودية وأخرى من كوالالمبور".وأضافت ان "60 طبيباً ومساعد مختبر وممرضين قاموا بإجراء الفحص للوافدين بواسطة الكاميرا الحرارية والفحص الحراري اليدوي وفحص الدم المختبري السريع (Rapid Test) والذي تظهر نتيجته خلال 10 دقائق".وبينت الوزارة "بعد ظهور نتيجه فحص الدم المختبري التي تبين عدم إصابة الوافد يسمح له بالذهاب الى منزله وتطبيق الحجر المنزلي على نفسه مع اعطائه الارشادات الخاصة بذلك".واوضحت "أما اذا اظهرت نتيجة التحليل إصابة الوافد فيتم احالته الى احدى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم".

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