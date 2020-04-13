وزارة الصحة تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/04/13 | 20:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاثنين ، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد . وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ,إن” الوزارة تؤكد ضرورة الاستمرار بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن خلية الازمة ،التي من شأنها ضمان احتواء الاصابات ومنع تفشيها ’ كما وتشكر كافة ملاكاتها بمختلف عناوينهم لجهودهم المبذولة لتقديم الخدمات التشخيصية

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