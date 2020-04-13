هاشتاك #١٠٠_يوم_وانتم_معنا يتصدر تويتر

2020/04/13 | 20:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاك #١٠٠_يوم_وانتم_معنا , اليوم الاثنين , ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر .وانطلق الهاشتاك في ذكرى مرور 100 يوم على استشهاد قادة النصر وابطال التحرير في جريمة إرهابية غادرة فجر الثالث من كانون الثاني 2020.وبهذه المناسبة نجدد عهد الوفاء في اكمال مسيرة القادة الشهداء في الدفاع عن ارض العراق وشعبه .

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