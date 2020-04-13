بابل.. إصابة سائق اسعاف بفيروس كورونا والجهات المعنية تتخذ اجراءات عاجلة

2020/04/13 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين، إصابة سائق سيارة اسعاف من قضاء المحاويل بفيروس ...





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