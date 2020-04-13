في ذكرى مرور مئة يوم على استشهاد قادة النصر.. الحشد الشعبي يوجه رسالة للقوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة

2020/04/13 | 20:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجهت هيئة الحشد الشعبي، الإثنين، رسالة إلى جميع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.وذكرت الهيئة في بيان بمناسبة مرور 100 يوم على استشهاد قادة النصر، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه: “مئة يوم مرت ومازالا بيننا حاضرين، ضوء ينير الدرب وكف يشير لنا الى ماتبقى من […]

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