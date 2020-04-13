جدول الرحلات الاستثنائية للعراقيين العالقين في الخارج

2020/04/13 | 20:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية للرحلات الأستثنائية ليوم غد الثلاثاء 2020/4/14.وذكر بيان مقتضب للوزارة واطلعت عليه “يس عراق”، انه “استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يشمل اربع رحلات لإعادة العراقيين العالقين في الخارج بواقع رحلتين الى( اسطنبول ) وواحدة الى كل من […]

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