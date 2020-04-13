المالية النيابية تتحدث عن مستقبل رواتب الموظفين بعد انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات

2020/04/13 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، اعتمادها خطة بديلة عن الإيرادات النفطية لتأمين رواتب الموظفين بالكامل.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “انخفاض النفط أدى إلى انخفاض كبير في واردات العراق المالية، لاسيما أن أسعار الواردات النفطية الحالية غير كافية لتغطية الرواتب والمنح”.وأكد الجبوري، أن “اللجنة أعدت […]

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