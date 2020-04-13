الصحة العالمية: كورونا أكثر فتكا بعشر مرات من إنفلونزا الخنازير

2020/04/13 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك ٧٠ لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد قيد التطوير، فيما يتم اختبار ثلاثة منها على البشر.ويعتبر اللقاح الذي تختبره شركة "Cansino" بهونغ كونغ ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية، هو الأطول زمنا من حيث التجارب، إذ دخل المرحلة الثانية، وفقا لتقرير مجلة "تايم" الأميركية.

أما اللقاحان الآخران اللذان لا يزالان في طور الاختبار على البشر، فتشرف عليهما شركتان أميركيتان هما "إنوفيو" و "مودرنا" للأدوية، وذلك وفقا لوثائق منظمة الصحة العالمية.

وأوضح تقرير "تايم"، أن تطوير اللقاحات يسير بخطى سريعة غير مسبوقة، وتأمل شركات الأدوية في إنتاج اللقاح بحلول العام المقبل، بدلا من الوقت التقليدي لإنتاج اللقاح الذي يتراوح من ١٠ إلى ١٥ سنة.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، هرعت شركات صناعة الأدوية الصغرى والكبرى إلى محاولة التوصل للقاح مقاوم للفيروس، إذ تبين أن إجراءات الاحتواء ليست كافية.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى إن عمالقة صناعة الأدوية مثل فايزر وسانوفي، لديهم لقاحات مرشحة لم تدخل مراحل التجارب السريرية بعد.

أما شركة "CanSino" بهونغ كونغ، فقد حصلت في مارس الماضي على موافقة حكومية صينية للبدء في اختبار اللقاحات على البشر، فيما حصلت شركة "مودرنا" بولاية ماساتشوستس الأميركية على موافقة مشابهة أيضا.

ويشير حصول الشركات على موافقات حكومية سريعة، إلى تخطي سنوات من التجارب على الحيوانات، والتي تعتبر مرحلة تقليدية ضمن عمليات تطوير اللقاحات.

لكن البروفيسور بيتر هوتز عميد كلية بايلور للطب في ولاية تكساس، يشير إلى أنه رغم عمل المختبرات الجاد في البحث عن لقاح من دون أي توقف، فإن احتمالية ايجاده في الفترة الحالية تبدو قليلة.

ويقول إن مسألة الوصول إلى لقاح للفيروس ليست مستحيلة، لكن لابد من التأكيد أن الأمر سيحتاج إلى فترة طويلة، وفق تقرير نشرته صحيفة " Houston chronicle".

يضيف الطبيب هوتز، الذي يعمل أيضا في مختبر تطوير اللقاحات في مستشفى تكساس للأطفال، أن التوقعات بأن يكون لدينا لقاح أو علاج لفيروس كورونا خلال الـ 18 شهرا المقبلة هو هدف طموح، وهذا ما يعمل عليه العلماء ليل نهار في المختبرات، ولكنه هدف صعب جدا.

ويؤكد هوتز أن المراهنة على الوصول إلى اللقاح خلال 18 شهرا هو أمر ليس بالمستحيل بالمطلق، ولكن علينا أن نكون واقعيين أكثر إذ ربما لا نتمكن من إيجاد لقاح آمن من فيروس كورونا المستجد خلال عامين إلى أربعة أعوام.

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