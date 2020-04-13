نصائح للعمل من المنزل (2): التعامل مع الأطفال

2020/04/13 | 20:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إغلاق جميع المدارس والروضات في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 أو ما يعرف بفايروس “#كورونا” وذلك لمدة غير معروفة، يتم تمديدها حسب الحاجة.كما تم فرض حظر تجول في غالبية البلدان من أجل إبطاء عملية…

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