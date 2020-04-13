2020/04/13 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين تعافي 22 مصاباً بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن 22 مصاباً بالفيروس تماثلوا للشفاء التام بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات أربيل، مبينة أنهم غادروا إلى منازلهم.

وأضافت أن مجموع المتعافين ارتفع إلى 74 في أربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل تسجل قفزة كبيرة في طريق التعافي من كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل تسجل قفزة كبيرة في طريق التعافي من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).