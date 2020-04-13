السفير العراقي في الاردن: شفاء امرأة عراقية من فيروس كورونا ليرتفع العدد الى 9 حالات

2020/04/13 | 20:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن السفير العراقي في الاردن، حيدر العذاري، اليوم الاثنين، شفاء امرأة عراقية من فيروس كورونا ليرتفع العدد الى 9 حالات.

وقال في تغريدة على توتير تابعتها "الغد برس"، انه "تعافت سيدة عراقية اخرى من اصابتها بفايروس كورونا لترتفع حالات الشفاء الى (٩) من مجموع (١٥) إصابة في الاردن بعد تلقيهم العناية والرعاية الممتازة من قبل الكوادر الطبية المعنية، وان عدد الإصابات الباقية من العراقيين (٦) دعائي لهم والى باقي المصابين بالشفاء العاجل".

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