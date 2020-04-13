2020/04/13 | 20:57 - المصدر: الغد برس

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فرنسا تعلن تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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فرنسا تعلن تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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