خبير قانوني يوضح عقوبة من يخطف طفلة ويغتصبها

2020/04/13 | 20:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، عقوبة من يخطف فتاة صغيرة لاغتصابها، مبيناً ان الإعدام هو الحكم الوحيد لـ"دناءة الجريمة".

وقال التميمي في منشور له على فيسبوك تابعته "الغد برس"، إن "المادة ٤٢٣ من قانون العقوبات العراقي أوصلت عقوبة من يخطف الصغيرات إلى الإعدام اذا كان يريد الاغتصاب أو الوقاع بتلك الصغيرة حتى وآن شرع في ذلك ولم يتم الفعل لسبب خارجي كان يكون القي القبض عليه قبل الشرطه قبل القيام بالفعل واتمامه".

وبيّن إن "سبب هذه العقوبة الشديدة لدناءة الجريمة وخسة الفاعل وانعدام ضميره ولأنه عندما يغتصب هذه الصغيرة يعتبر قتلها وفي بعض الدول مثل تركيا يقومون بضرب مثل هولاء المجرمين الساديين ابرة طبية تفقده رجولته ويصبح خصيا عنينا مدى الحياة إضافة إلى العقوبات البدنية الأخرى".

وتابع "عادة ما يصاحب مثل هذه الجرائم تناول المخدرات التي تدفع لمثل هذه الجرائم البشعة والا ما الدافع لاغتصاب طفلة عمرها خمس سنوات هؤلاء حيوانات بانياب لا ليسو حيوانات بل اضل سبيلا كما يقول الله".

وأشار إلى إن "التشديد بالعقوبة واجب أخلاقي لتحقيق أهداف العقوبة الجنائية وهي الردع والعدالة الاجتماعية".

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