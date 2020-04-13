إيطاليا.. إصابات كورونا تتراجع لكن الوفيات ترتفع

2020/04/13 | 20:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع عدد وفيات وباء كوفيد-19 في إيطاليا بواقع 566 حالة يوم الاثنين بعدما بلغ 431 في اليوم السابق لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى 3153 بالمقارنة مع 4092 يوم الاحد.

وبذلك تسجل البلاد أقل عدد لحالات الإصابة الجديدة منذ السابع من أبريل نيسان.

وقالت وكالة الحماية المدنية إن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي يوم 21 فبراير شباط ارتفع إلى 20465 وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات بالمرض على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة رسميا في إيطاليا إلى 159516 وهي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وتراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة إلى 3260 يوم الاثنين مقابل 3343 يوم الأحد لتسجل البلاد بذلك تراجعا لليوم العاشر على التوالي.

كما ارتفع عدد من تعافوا من المرض بين المصابين إلى 35435 مقابل 34211 في اليوم السابق.

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