الحوار_المتمدن #سعيد_ابو_ريحان - سعيد ابو ريحان - الماركسية بين شكلية الثقافة وما يشبه الدين

2020/04/13 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_ابو_ريحان يستمر هذا الوضع الثقافي والديني الذي يحيط بالمجتمع في هذه الأيام بالتراكم بعضه فوق بعض ككومة قش، قد تمطر أحياناً بعضٌ من أفكاره على هذه الكومة كشكل محاولة مطريّة، على أمل أن يكون بعدها أي نتيجة خضراء محتملة، لكن ما يحصل في النهاية ما هو إلى ماء يرطّب هذه الكومة، ثم إذا عاد الجفاف من جديد جفّت من الخارج، وتعفنت بما خزنته من الرطوبة من الداخل، وهكذا تستمر المحاولات ويستمر التعفن، حتى بات تحمّل الرائ......

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