اللواء السابع بالحشد يوسع حملته لتعفير مناطق البصرة

2020/04/13 | 21:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل اللواء السابع بالحشد الشعبي، الاثنين، حملته الكبرى لتعفير معظم مناطق محافظة البصرة.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان الحملة اليون شهدت تعفير وتعقيم (علوة حمدان للخضراوات، مركز قضاء ابي الخصيب، سوق ابي الخصيب، مستشفى ابي الخصيب، منطقة جامع بلد، الباني، شيخ ابراهيم، العوجة، الحرجة ، شارع الاطفاء، باب سليمان والنزيلة) واضاف

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