الكناني: نجاح حكومة الكاظمي مرهون بدعم الكتل السياسية

2020/04/13 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، اليوم الاثنين، ان نجاح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مرهون بحصولها على دعم جميع الكتل السياسية.وقال الكناني في تصريح صحفي، انه "يجب ان تكون هناك حوارات ونقاشات مستفيضة مع رئيس الوزراء المكلف من اجل نجاح الحكومة".وأضاف ان "أي جهة اذا كان لديها راي رافض او تحفظ على الكاظمي عليها ان تذهب باتجاه الحوار وتجعل مصلحة البلد فوق كل شيء".وأعلن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، يوم امس الاحد، انه يعتزم تقديم كابينته الحكومية بأقرب وقت ممكن.

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