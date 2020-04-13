2020/04/13 | 21:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت لجنة المراة والاسرة والطفولة النيابية، اليوم الاثنين، السلطات الثلاث بالإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف الأسري لحماية النساء.وقالت اللجنة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بعد ان علمت اللجنة بموضوع المرأة النجفية التي أحرقت نفسها بسبب العنف الأسري، كلفت اللجنة النائبة ولاء السعبري عضو اللجنة عن محافظة النجف بمتابعة الموضوع".وبينت أن النائبة "قامت بدورها الإجراءات اللازمة من خلال تواصلها مع مديرية الشرطة والمحافظ والجهات ذات العلاقة".وأضافت "باعتبار اللجنة ممثلة عن شريحة المرأة وجزءا من واجبها الرقابي والقانوني والمهني، تطالب الرئاسات الثلاث والحكومة والمنظمات الدولية والنسوية الى تبني حملة وطنية واسعة وفعالة لمنع العنف الأسري ضد المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتتحمل مسؤوليات وضغوط كبيرة في مختلف شؤون الحياة والأسرة".واشارت الى ان "الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة في فرض حظر التجوال القت بظلالها على المرأة وحماية أسرتها من خطر الإصابة بالوباء سواء كانت زوجة أو أماً أو اختا أو بنت".وجددت اللجنة "دعوة الرئاسات الثلاث الى توفير الدعم القانوني والحكومي للمرأة من خلال إعداد مشروعات من شانها دعمها واسنادها وحمايتها اسريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".واكدت "التزامها بحماية المرأة ووقوفها معها لتحقيق تطلعاتها وحمايتها وتوفير احتياجاتها المشروعة ضمن القانون والدستور في الحصول على فرص عمل ووظائف تمكنها من الاستقلال المالي والاقتصادي لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة والعيش بثقة وكرامة وعز ورخاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المراة النيابية تطالب بإقرار قانون مكافحة العنف الأسري) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المراة النيابية تطالب بإقرار قانون مكافحة العنف الأسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).