2020/04/13 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجل 22 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.وقالت الصحة في بيان، إن “محافظة اربيل سجلت 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا”.واضافت، ان “العدد الكلي لحالات الشفاء في اربيل بلغ 73 حالة”.وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في عموم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان تسجّل 22 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان تسجّل 22 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).