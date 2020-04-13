نائب عن الحكمة لـ”العهد” : الشيعة منحوا الكاظمي الحرية باختيار وزرائه والكرد مطالبهم تعجيزية

2020/04/13 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اليوم الاثنين، ان الكتل الشيعية منحوا المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي باختيار كابينته الوزارية.وقال البخاتي في حديث متلفز لقناة “العهد”، ان “دعم القوى السياسية للكاظمي يمهد الطريق لتمرير حكومته بالبرلمان سريعا و حكومة الكاظمي ستمرر في البرلمان وهي حكومة الفرصة الأخيرة “.واضاف ان […]

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