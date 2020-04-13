الخارجية العراقية: استحصال موافقة الاردن على اجلاء 115 عراقياً من اهالي الانبار عن طريق البر

2020/04/13 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين (13 نيسان 2020)، استحصال موافقة الاردن على اجلاء 115 عراقياً من اهالي الانبار عن طريق البر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سفارتنا لدى عمان استحصلت الموافقة على إجلاء 115 عراقياً من أهل الأنبار كانوا عالقين في الأردن عن طريق البر".

واضاف البيان :"ستوصلهم إلى المنفذ الحدودي بين العراق والأردن بعد مفاتحة محافظ الأنبار علي فرحان للموافقة على إدخالهم إلى المحافظة يوم غد".

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، تسجل 22 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان، إن "محافظة اربيل سجلت 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا".

واضافت، ان "العدد الكلي لحالات الشفاء في ارب

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة الصحة بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كوورنا المستجد لليوم السابع على التوالي.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في بيان الموقف الوبائي للمحافظة، إن "ديالى ولليوم السا

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين، إصابة سائق سيارة اسعاف من قضاء المحاويل بفيروس كورونا المتسجد.

وذكرت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، إن "نتيجة تحليل رجل ضمن كوادر الصحة في بابل أشتبه بإصا

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