صحة ديالى تعلن عن اشارات مشجعة بموقفها الوبائي اليوم

2020/04/13 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة الصحة بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، عدم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كوورنا المستجد لليوم السابع على التوالي.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في بيان الموقف الوبائي للمحافظة، إن "ديالى ولليوم السابع على التوالي لم تسجل اية إصابة جديدة بوباء كورونا".

واضاف العزاوي، أن "صحة ديالى سجلت اليوم 7 حالات اشتباه، وصلت تحاليل 6 منها سالبة اي غير مصابة بالمرض، وننتظر نتيجة الفحص للحالة السابعة، على أمل ان تصل يوم غد".

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 26 اصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، وحالتي وفاة، إضافة الى 77 حالة شفاء من الفيروس.

وذكرت الصحة، في الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق اليوم، أن "مختبرات الصحة المختصة سجلت خلال (24) ساعة الماضية (2376) فحصا ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (37791) نموذج".

واضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (26) أصابة مؤكدة في عموم العراق، وزعت على مناطق، العاصمة في جانب الرصافة 3 حالات، وفي جانب الكرخ إصابة واحدة ومدينة الطب إصابة واحدة ايضا".

وتابع البيان، أما "محافظة النجف فقد سجلت اصابتين، ومحافظة واسط 3 اصابات، وميسان اصابة واحدة، والبصرة 6 اصابات وبابل اصابتين، فيما سجلت محافظة ذي قار اصابتين والديوانية 3 اصابات".

ولفت بيان الموقف الوبائي للصحة، إلى تسجيل "حالتي وفاة، حالة واحدة في بغداد بجانب الكرخ وحالة واحدة في مدينة الطب"، مبيناً أن "حالات الشفاء بلغت (77) حالة، ووزعت على مناطق، الرصافة في بغداد 25 حالة، والكرخ 3 حالات، ومحافظة النجف 14، والسليمانية 8، واربيل 11، وكربلاء 2، وحالة واحدة في كل من كركوك والبصرة وبابل، فيما سجلت ديالى حالتي وفاة وذي قار 9 حالات".

وبناءً على الموقف الوبائي لليوم الاثنين، بينت وزارة الصحة، أن "مجموع العدد الكلي للإصابات بلغ 1378 إصابة، ومجموع الوفيات 78، مقابل شفاء 717 حالة من المرض".

وكانت اخر مرة سجل فيها العراق اعداد إصابات دون الـ 26 حالة، يوم 22 اذار الماضي وبلغت فيه الإصابات 19 عشر حالة ليليها تسجيل 33 حالة في اليوم التالي ويرتفع المعدل لما فوق الثلاثين في الأيام التالية حتى تاريخ امس 12 نيسان الذي سجل 34 حالة وفقاً لما رصدته بغداد اليوم.

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