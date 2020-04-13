أمن الفلوجة من صناعة سليماني والمهندس

2020/04/13 | 21:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع مرور 100 يوم على استشهاد صناع النصر وابطال التحرير الشهيدين القائدين البطلين قاسم سليماني وابومهدي المهندس في جريمة نكراء غادرة وخسيسة وج...

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