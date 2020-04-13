وفاة الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل بعد إصابته بكورونا

2020/04/13 | 21:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفي حاخام إسرائيل السابق إلياهو باكشي دورون، مساء أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.وقال نتنياهو في بيان صباح اليوم الاثنين: “من المؤسف أن الحاخام باكشي-دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه”.وكان إلياهو باكشي دورون الذي عمل كبير حاخاميين للسفارديم […]

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