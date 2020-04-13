اكتساب امرأة في الناصرية الشفاء التام من كورونا

2020/04/13 | 21:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار ، الاثنين ، عن اكتساب امرأة الشفاء التام من فيروس كورونا ومغادرتها الحجر الصحي .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” امرأة تبلغ من العمر 39 عاما من سكنة منطقة الثورة في مدينة الناصرية ، تماثلت للشفاء التام من فيروس كورونا […]

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