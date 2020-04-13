خبير نفطي: بعض المسؤولين يجتمعون بحكومة الإقليم ويتقاسمون النفط ورسوم المنافذ

2020/04/13 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال الخبير النفطي، حمزة الجواهري، اليوم الاثنين، إن من غير الممكن ان يطور العراق انتاجه النفطي بغير دفع.وذكر الجواهري خلال حديثه لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “تناقص الانتاج العراقي هو امر طبيعي نظرا لعمليات التطوير والعراق يحصل على 7% تزايد سنوي في حجم الانتاج، مبينا أن شركات النفط لا […]

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