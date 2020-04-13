2020/04/13 | 21:53 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ديالى تعلن سلامة 6 حالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/13 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى تعلن سلامة 6 حالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ديالى تعلن سلامة 6 حالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).