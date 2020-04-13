اعتقال ( 73 ) مخالفا لحظر التجوال شرقي كربلاء

2020/04/13 | 21:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قالت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، إن “القوات الامنية في قضاء الهندية ( طوريج ) 30 كم شرقي المحافظة تمكنت من اعتقال ( 73 ) مخالفا لقرارات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا وحظر التجوال الصحي “.وأوضح مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة […]

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