عاجل: ديالــى تعلن سلامة 6 حالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا

2020/04/13 | 21:58 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الاثنين، سلامة 6 حالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا.

وقال العزاوي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "لليوم السابع على التوالي لم نسجل اي إصابة جديدة بوباء كورونا في المحافظة".

واضاف "وقد سجلنا اليوم ٧ حالات اشتباه وصلت تحاليل ٦ منها سالبة اي غير مصابة بالمرض وننتظر نتيجة الفحص للحالة السابعة على أمل ان تصل يوم غد".

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