عاجل: عمليات بغداد: القبض على ٢٢٣٩٣ مخالفاً لحظر التجوال منذ بدايته

2020/04/13 | 21:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القاء القبض على ٢٢٣٩٣ مخالفاً لحظر التجوال منذ بدايته.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "خلال تطبيق إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القوات الأمنية بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٣ نيسان، تمكنت من القاء القبض على ٢٢٣٩٣ مخالفاً، كما حجزت ١٢٩٨ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٤٩٧١٨ غرامة، كما سهلت دخول ١٦٦٥٣ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

واضافت "وتأتي هذه الاجراءات بالتزامن مع قيام القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة، في حين تدعو القيادة جميع الأهالي الى التعاون التام مع قواتها خلال فترة حظر التجول".

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