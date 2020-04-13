مصدر يكشف: البيت الشيعي يخول الكاظمي (الحرية الكاملة) لاختيار وزراء حكومته

2020/04/13 | 21:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، ان قيادات البيت الشيعي خولت رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي باستخدام (الحرية الكاملة) لاختيار وزراء حكومته.

وقال المصدر لـ"الغد برس،" انه :قبل قليل، انتهى اجتماع سياسي مع رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي في بيت، رئيس تحالف الفتح، هادي العامري حضره كل من رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس تحالف النصر حيدرالعبادي ونصار الربيعي، وآخرون من قيادات البيت السياسي الشيعي من الإصلاحيين والبنائين".

واضاف انهم "خولوا مصطفى الكاظمي باستخدام كامل حريته في اختيار وزراء حكومته مع مراعاة شرط التوازن الخاصة بالمكونات".

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